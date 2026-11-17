Україна – Грузія: результат / Фото Getty Images
Збірна України обіграла Грузію з рахунком 1:0 у Лізі націй. Долю матчу вирішив гол Данила Сікана, забитий уже на 53-й секунді зустрічі.
Команда Андреа Мальдери завершувала груповий етап поєдинком проти грузинів, яким була потрібна лише перемога. Українцям вдалося втримати мінімальну перевагу попри територіальну перевагу суперників, передає 24 Канал.
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Україна – Грузія 1:0
Гол: Сікан, 1
Матч 6-го туру групового етапу Ліги націй між Україною та Грузією розпочався зі швидкого голу. Вже на 53-й секунді Данило Сікан покарав суперника за грубу помилку в обороні.
Український нападник перехопив м'яч після невдалих дій грузинських захисників і холоднокровно відправив його у дальній кут воріт Георгія Мамардашвілі.
Гол Сікана у ворота Грузії: дивіться відео від Megogo
Цей гол став рекордним для національної команди України. Сікан забив найшвидший м'яч в історії збірної в офіційних матчах.
Попереднє досягнення належало Роману Яремчуку, який відзначився на другій хвилині поєдинку проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022. Та зустріч, яка відбулася 1 вересня 2021 року, завершилася нічиєю 2:2.
Після пропущеного гола грузини заволоділи ініціативою та почали активно шукати шляхи до воріт Дмитра Різника. Однак справді небезпечних моментів гості створювали небагато. На 22-й хвилині м'яч після подачі з кутового влучив у поперечину, але перед цим арбітр зафіксував порушення правил в атаці.
Україна вистояла під тиском і здобула три очки
У другому таймі збірна Грузії продовжила контролювати м'яч, проте українці грамотно оборонялися та намагалися відповідати швидкими атаками.
Одним із найактивніших у складі нашої команди був Геннадій Синчук. Він регулярно загострював гру на лівому фланзі, використовував дриблінг і не цурався ударів по воротах.
Чудову нагоду подвоїти перевагу України мав Едуард Сарапій. Захисник Полісся пробивав із близької відстані, однак Мамардашвілі здійснив ефектний сейв і врятував свою команду. Невдовзі небезпечно зі штрафного стріляв Єгор Назарина.
Ближче до середини другої половини зустрічі грузини почали помітно втомлюватися. Гості частіше порушували правила та отримували попередження, а українці втримали свої ворота недоторканими.
У підсумку збірна України перемогла Грузію з рахунком 1:0. Команда завершила груповий етап на третьому місці та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй.
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