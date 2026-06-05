Сборная Украины узнала свое место в новом рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских национальных сборных по футболу. Несмотря на уверенную победу в майском товарищеском матче, сборная Украины не изменила своего положения в таблице.

"Сине-желтые" остались на 32-м месте мирового рейтинга, имея в активе 1549,29 балла. Впереди украинской команды расположилась Норвегия (31-е место), а сразу за ней идет Кот-д'Ивуар (33-е место). Соперник Украины по последнему матчу, сборная Польши, занимает 35-ю строчку, сообщает сайт ФИФА.

Смотрите также Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда

Кто лидеры мирового футбола?

Первую тройку рейтинга возглавляет действующий лидер Аргентина. Испания занимает второе место с минимальным отставанием, а замыкает топ-3 сборная Франции.

Топ-10 мирового рейтинга ФИФА:

Аргентина – 1874,81 Испания – 1873,01 Франция – 1869,43 Англия – 1825,97 Португалия – 1763,83 Бразилия – 1762,66 Марокко – 1756,94 Нидерланды – 1751,10 Бельгия – 1739,55 Германия – 1731,30

Как состоялся дебют Мальдеры в сборной?

В конце мая украинская сборная провела товарищескую встречу против команды Польши, которая завершилась победой нашей команды со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Эта игра стала дебютной для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной сборной Украины.

Когда следующая игра сборной Украины?

Свой следующий товарищеский поединок подопечные Мальдеры проведут уже в воскресенье, 7 июня, против сборной Дании, которая сейчас занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Встреча состоится в датском городе Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.