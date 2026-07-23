Назвали самых дорогих футболистов мира после ЧМ-2026

Статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленный список самых дорогих футболистов мира с учетом выступлений на чемпионате мира 2026 года. Трое игроков преодолели отметку в 200 миллионов евро.

Наибольший прогресс неожиданно продемонстрировал игрок сборной Англии, которого мало кто называл большой звездой чемпионата мира. Но и здесь есть нюанс, связанный с сенсационной сборной Кабо-Верде, пишет 24 Канал.

Кто стал самыми дорогими футболистами мира?

Триумфатор чемпионата мира Ламин Ямаль и один из лучших бомбардиров турнира Эрлинг Холанд возглавляют рейтинг игроков, чей трансфер обойдется покупателям в самую большую сумму. Оба прибавили по 20 миллионов и остановились на отметке 220 миллионов евро за выкуп контракта – абсолютный рекорд за время работы портала Transfermarkt.

Обладатель "Золотой бутсы" Килиан Мбаппе вернулся в "клуб 200 миллионов". Ранее француз долгое время был самым дорогим игроком планеты, но не слишком удачный с трофейной точки зрения период в "Реале" снизил его стоимость. Однако 10 голов на ЧМ убедили экспертов, что Мбаппе снова стоит 200 миллионов евро, и это почетное третье место.

У кого самый большой прогресс после чемпионата мира?

Сразу на 35 миллионов подорожал игрок сборной Англии Эллиот Андерсон, теперь за него потенциальный покупатель может выложить около 110 миллионов евро.

Но если брать за ориентир кратность увеличения суммы будущего трансфера, то нет равных вратарю сборной УАБ Возиньи. Открытие Чемпионата мира с смешных 50 тысяч евро вырос сразу до полумиллиона.

Также существенно выросли в цене Джуд Беллингем (+30 миллионов) и Аюб Буадди из Марокко (+30 миллионов). Лучший ассистент чемпионата мира Майкл Олисе и лучший молодой игрок Пау Кубарси оказались среди тех, кто прибавил по 20 миллионов евро. Хулиан Альварес стал единственным представителем Аргентины, добившимся заметного успеха – он тоже подорожал на 20 миллионов в единой европейской валюте.