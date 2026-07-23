Найбільший прогрес несподівано продемонстрував представник збірної Англії, якого мало хто називав великою зіркою Мундіалю. Але й тут є нюанс, пов'язаний із сенсаційною збірною Кабо-Верде, пише 24 Канал.

Хто став найдорожчими футболістами світу?

Тріумфатор Мундіалю Ламін Ямаль та один з найкращих бомбардирів турніру Ерлінг Голанд очолюють рейтинг гравців, чий трансфер обійдеться покупцям у найбільшу суму. Обидва додали по 20 мільйонів і зупинилися на позначці 220 мільйонів євро за викуп контракту, абсолютний рекорд за час роботи порталу Transfermarkt.

Володар "Золотої бутси" Кіліан Мбаппе повернувся у "клуб 200 мільйонів". Раніше француз довгий час був найдорожчим гравцем планети, але не надто вдалий з трофейної точки зору період у Реалі знизив його вартість. Втім 10 голів на Мундіалі переконали експертів, що Мбаппе знову вартий 200 мільйонів євро, це почесне третє місце.

У кого найбільший прогрес після Мундіалю?

Одразу на 35 мільйонів подорожчав гравець збірної Англії Елліот Андерсон, тепер за нього потенційний покупець може викласти близько 110 мільйонів євро.

Але якщо брати за орієнтир кратність збільшення суми майбутнього трансферу, то немає рівних голкіперу збірної Кабо-Верде Возіньї. Відкриття Мундіалю зі смішних 50 тисяч євро зріс одразу до пів мільйона.

Також суттєво спрогресували Джуд Беллінгем (+30 мільйонів) та Аюб Буадді з Марокко (+30 мільйонів). Найкращий асистент Мундіалю Майкл Олісе і найкращий молодий гравець Пау Кубарсі опинилися серед тих, хто додав по 20 мільйонів євро. Хуліан Альварес став єдиним представником Аргентини, хто досяг помітного успіху – теж став дорожчим на 20 мільйонів у єдиній європейській валюті.