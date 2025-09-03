Болельщики и эксперты часто ведут дискуссии о лучших представителях в разных видах спорта. Они сравнивают статистику, трофеи и еще ряд объективных и субъективных факторов.

Накануне появился очередной интересный рейтинг футбольных тренеров от авторитетного английского издания FourFourTwo. В нем были определены лучшие наставники, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, информирует 24 Канал.

Кто вошел в рейтинг тренеров?

В него вошли 12 выдающихся специалистов. Место в рейтинге нашлось и двум представителям, которые сделали себе имя в украинском футболе.

На седьмом месте расположился Мирча Луческу, который тренировал Шахтер и Динамо. Он выигрывал с "горняками" Кубок УЕФА, но так и не смог триумфовать в сильнейшем международном клубном турнире.

А вот одним из лидеров стал Валерий Васильевич Лобановский. Он занял третью позицию, оказавшись между легендами АПЛ Бобби Робсоном и Арсеном Венгером, а возглавил рейтинг Диего Симеоне.

"Веря в науку, аналитику и периоды высокой интенсивности, Лобановский тренировал сборную Советского Союза на двух чемпионатах мира и привел ее в финал Евро-88. Однако именно три периода в киевском Динамо определяют его как тренера, который завоевал 13 чемпионских титулов и два Кубка обладателей кубков.

Он, вероятно, возглавил бы этот список, если бы дошел до финала Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. Однако ближе всего к этому Лобановский был в 1999 году, когда привел блестящую киевскую команду во главе с Шевченком в полуфинал, где та потерпела болезненное поражение от мюнхенской Баварии со счетом 3:4", – говорится в статье.

Рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали ЛЧ: топ-5

Диего Симеоне Арсен Венгер Валерий Лобановский Бобби Робсон Массимилиано Аллегри

К слову. Лидер рейтинга дважды доходил до финалов Лиги чемпионов. Там Атлетико оба раза проигрывал мадридскому Реалу.

Тренерское наследие Валерия Лобановского