В компании настоящих легенд: Лобановский попал в тройку лучших тренеров в истории
- Валерий Лобановский попал на третье место в рейтинге лучших тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов, составленном изданием FourFourTwo.
- Лобановский добыл 30 трофеев за тренерскую карьеру, включая два Кубка обладателей кубков УЕФА, но не дошел до финала Лиги чемпионов.
- Мирча Луческу, бывший тренер Шахтера и Динамо, занял седьмое место в этом же рейтинге.
Болельщики и эксперты часто ведут дискуссии о лучших представителях в разных видах спорта. Они сравнивают статистику, трофеи и еще ряд объективных и субъективных факторов.
Накануне появился очередной интересный рейтинг футбольных тренеров от авторитетного английского издания FourFourTwo. В нем были определены лучшие наставники, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, информирует 24 Канал.
Читайте также Имел талант Роналдо: куда исчез преемник Шевченка в Милане, которому пророчили большую карьеру
Кто вошел в рейтинг тренеров?
В него вошли 12 выдающихся специалистов. Место в рейтинге нашлось и двум представителям, которые сделали себе имя в украинском футболе.
На седьмом месте расположился Мирча Луческу, который тренировал Шахтер и Динамо. Он выигрывал с "горняками" Кубок УЕФА, но так и не смог триумфовать в сильнейшем международном клубном турнире.
А вот одним из лидеров стал Валерий Васильевич Лобановский. Он занял третью позицию, оказавшись между легендами АПЛ Бобби Робсоном и Арсеном Венгером, а возглавил рейтинг Диего Симеоне.
"Веря в науку, аналитику и периоды высокой интенсивности, Лобановский тренировал сборную Советского Союза на двух чемпионатах мира и привел ее в финал Евро-88. Однако именно три периода в киевском Динамо определяют его как тренера, который завоевал 13 чемпионских титулов и два Кубка обладателей кубков.
Он, вероятно, возглавил бы этот список, если бы дошел до финала Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. Однако ближе всего к этому Лобановский был в 1999 году, когда привел блестящую киевскую команду во главе с Шевченком в полуфинал, где та потерпела болезненное поражение от мюнхенской Баварии со счетом 3:4", – говорится в статье.
Рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали ЛЧ: топ-5
- Диего Симеоне
- Арсен Венгер
- Валерий Лобановский
- Бобби Робсон
- Массимилиано Аллегри
К слову. Лидер рейтинга дважды доходил до финалов Лиги чемпионов. Там Атлетико оба раза проигрывал мадридскому Реалу.
Тренерское наследие Валерия Лобановского
- Начал тренерскую карьеру в 1969 году.
- Всего завоевал 30 трофеев, в частности, становился победителем Суперкубка УЕФА и дважды триумфовал в Кубке обладателей кубков УЕФА.
- До последнего был предан тренерскому делу. 7 мая 2002 года ему стало плохо на тренерской скамье во время матча в Запорожье против Металлурга. Оттуда наставника Динамо забрали в больницу и, к сожалению, через 6 дней Валерий Васильевич скончался.