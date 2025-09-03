У компанії справжніх легенд: Лобановський потрапив у трійку найкращих тренерів в історії
- Валерій Лобановський потрапив на третє місце в рейтингу найкращих тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів, складеному виданням FourFourTwo.
- Лобановський здобув 30 трофеїв за тренерську кар'єру, включаючи два Кубки володарів кубків УЄФА, але не дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.
- Мірча Луческу, колишній тренер Шахтаря та Динамо, зайняв сьоме місце в цьому ж рейтингу.
Вболівальники й експерти часто ведуть дискусії щодо найкращих представників у різних видах спорту. Вони порівнюють статистику, трофеї та ще низку об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Напередодні з'явився черговий цікавий рейтинг футбольних тренерів від авторитетного англійського видання FourFourTwo. У ньому було визначено найкращих наставників, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів, інформує 24 Канал.
Хто увійшов до рейтингу тренерів?
До нього ввійшли 12 видатних спеціалістів. Місце в рейтингу знайшлося й двом представникам, які зробили собі ім'я в українському футболі.
На сьомому місці розташувався Мірча Луческу, який тренував Шахтар і Динамо. Він вигравав з "гірниками" Кубок УЄФА, але так і не зміг тріумфувати в найсильнішому міжнародному клубному турнірі.
А ось одним з лідерів став Валерій Васильович Лобановський. Він посів третю позицію, опинившись між легендами АПЛ Боббі Робсоном та Арсеном Венгером, а очолив рейтинг Дієго Сімеоне.
"Вірячи в науку, аналітику та періоди високої інтенсивності, Лобановський тренував збірну Радянського Союзу на двох чемпіонатах світу та привів її до фіналу Євро-88. Однак саме три періоди в київському Динамо визначають його як тренера, який завоював 13 чемпіонських титулів і два Кубки володарів кубків.
Він, ймовірно, очолив би цей список, якби дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів. Однак найближче до цього Лобановський був у 1999 році, коли привів блискучу київську команду на чолі з Шевченком до півфіналу, де та зазнала болісної поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 3:4", – йдеться у статті.
Рейтинг найкращих тренерів, які не вигравали ЛЧ: топ-5
- Дієго Сімеоне
- Арсен Венгер
- Валерій Лобановський
- Боббі Робсон
- Массіміліано Аллегрі
До слова. Лідер рейтингу двічі доходив до фіналів Ліги чемпіонів. Там Атлетіко обидва рази програвав мадридському Реалу.
Тренерська спадщина Валерія Лобановського
- Розпочав тренерську кар'єру в 1969 році.
- Всього здобув 30 трофеїв, зокрема, ставав переможцем Суперкубка УЄФА та двічі тріумфував у Кубку володарів кубків УЄФА.
- До останнього був відданий тренерській справі. 7 травня 2002 року йому стало погано на тренерській лаві під час матчу в Запоріжжі проти Металурга. Звідти наставника Динамо забрали в лікарню й, на жаль, через 6 днів Валерій Васильович помер.