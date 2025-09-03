Вболівальники й експерти часто ведуть дискусії щодо найкращих представників у різних видах спорту. Вони порівнюють статистику, трофеї та ще низку об'єктивних і суб'єктивних факторів.

Напередодні з'явився черговий цікавий рейтинг футбольних тренерів від авторитетного англійського видання FourFourTwo. У ньому було визначено найкращих наставників, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів, інформує 24 Канал.

Хто увійшов до рейтингу тренерів?

До нього ввійшли 12 видатних спеціалістів. Місце в рейтингу знайшлося й двом представникам, які зробили собі ім'я в українському футболі.

На сьомому місці розташувався Мірча Луческу, який тренував Шахтар і Динамо. Він вигравав з "гірниками" Кубок УЄФА, але так і не зміг тріумфувати в найсильнішому міжнародному клубному турнірі.

А ось одним з лідерів став Валерій Васильович Лобановський. Він посів третю позицію, опинившись між легендами АПЛ Боббі Робсоном та Арсеном Венгером, а очолив рейтинг Дієго Сімеоне.

"Вірячи в науку, аналітику та періоди високої інтенсивності, Лобановський тренував збірну Радянського Союзу на двох чемпіонатах світу та привів її до фіналу Євро-88. Однак саме три періоди в київському Динамо визначають його як тренера, який завоював 13 чемпіонських титулів і два Кубки володарів кубків.

Він, ймовірно, очолив би цей список, якби дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів. Однак найближче до цього Лобановський був у 1999 році, коли привів блискучу київську команду на чолі з Шевченком до півфіналу, де та зазнала болісної поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 3:4", – йдеться у статті.

Рейтинг найкращих тренерів, які не вигравали ЛЧ: топ-5

Дієго Сімеоне Арсен Венгер Валерій Лобановський Боббі Робсон Массіміліано Аллегрі

До слова. Лідер рейтингу двічі доходив до фіналів Ліги чемпіонів. Там Атлетіко обидва рази програвав мадридському Реалу.

Тренерська спадщина Валерія Лобановського