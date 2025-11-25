Усик держит уровень: обновлен рейтинг лучших боксеров мира

Александр Усик длительное время удерживал первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Он потерял пальму первенства в сентябре после победы Теренса Кроуфорда в битве за абсолют.

Именно американец стал лидером в начале осени, сместив украинца на вторую строчку. Накануне журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг P4P боксеров и в нем произошло немало изменений, информирует 24 Канал.

Кто возглавляет рейтинг P4P боксеров?

"Бад" сохранил первую позицию и на этот раз. Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александр Усик остался на втором месте, а тройку лучших продолжает замыкать абсолют во втором легком весе Наоя Иноуэ.

Чемпион WBC, WBO и WBA во втором легчайшем весе Джесси Родригес после победы над до того непобедимым Фернандо Мартинесом поднялся на четвертое место. Он опередил "запоребриковых" Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Также место в десятке потерял звездный мексиканец Сауль Альварес. Теперь топ-10 замыкает американец Девин Хейни, который накануне завоевал чемпионский титул в третьем для себя дивизионе.

Рейтинг лучших боксеров мира P4P по версии The Ring

Теренс Кроуфорд Александр Усик Наоя Иноуэ Джесси Родригес Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Шакур Стивенсон Давид Бенавидес Девин Хейни

К слову. Украинец уже длительное время является единственным представителем супертяжелого дивизиона в рейтинге. Последний раз в топ-10 из этой весовой категории попадал Тайсон Фьюри еще в 2022 году.

Отметим, что 17 ноября Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира. Он освободил пояс WBO, которым теперь владеет Фабио Уордли.

Накануне в команде украинца впервые прокомментировали такое решение. Сергей Лапин заявил, что 38-летний боксер пошел на такой шаг, чтобы за титул имели возможность побороться перспективные боксеры.

Александр отказался от пояса, чтобы дать младшим боксерам возможность побороться за него. Посмотрим, как все будет развиваться дальше,

– цитирует Лапина PBF.

