Усик тримає рівень: оновлено рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр Усик тривалий час утримував перше місце в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Він втратив пальму першості у вересні після перемоги Теренса Кроуфорда в битві за абсолют.

Саме американець став лідером на початку осені, змістивши українця на другу сходинку. Напередодні журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг P4P боксерів і в ньому відбулося чимало змін, інформує 24 Канал.

Читайте також Український боксер у чемпіонському бою брутально нокаутував поляка: суперника винесли на ношах

Хто очолює рейтинг P4P боксерів?

"Бад" зберіг першу позицію й цього разу. Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик залишився на другому місці, а трійку найкращих продовжує замикати абсолют у другій легкій вазі Наоя Іноуе.

Чемпіон WBC, WBO та WBA у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес після перемоги над до того непереможним Фернандо Мартінесом піднявся на четверте місце. Він випередив "запорєбрикових" Дмитра Бівола й Артура Бетербієва.

Також місце в десятці втратив зірковий мексиканець Сауль Альварес. Тепер топ-10 замикає американець Девін Хейні, який напередодні здобув чемпіонський титул у третьому для себе дивізіоні.

Рейтинг найкращих боксерів світу P4P за версією The Ring

Теренс Кроуфорд Олександр Усик Наоя Іноуе Джессі Родрігес Дмитро Бівол Артур Бетербієв Дзунто Накатані Шакур Стівенсон Давид Бенавідес Девін Хейні

До слова. Українець вже тривалий час є єдиним представником надважкого дивізіону в рейтингу. Востаннє у топ-10 з цієї вагової категорії потрапляв Тайсон Ф'юрі ще у 2022 році.

Зазначимо, що 17 листопада Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу. Він звільнив пояс WBO, яким тепер володіє Фабіо Вордлі.

Напередодні в команді українця вперше прокоментували таке рішення. Сергій Лапін заявив, що 38-річний боксер пішов на такий крок, щоб за титул мали можливість поборотися перспективні боксери.

Олександр відмовився від пояса, щоб дати молодшим боксерам можливість поборотися за нього. Побачимо, як усе буде розвиватися далі,

– цитує Лапіна PBF.

Що відомо про чинного лідера рейтингу боксерів P4P?