Свитолина в топ-20 и регресс Костюк: какие места у украинок в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 7 апреля, Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Представительницы Украины узнали свои места в рейтинге от WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась среди двадцатки лучших теннисисток. Тогда как Марта Костюк потеряла несколько позиций, сообщает 24 канал со ссылкой на WTA.

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Места украинок в рейтинге WTA

В топ-10 лучших теннисисток мира произошли изменения. Джессика Пегула заняла третье место в обновленном рейтинге WTA, подвинув Коко Гофф. Американка на прошлой неделе победила Софию Кенин в финале турнира в Чарльстоне.

Элина Свитолина остается на 18 месте в обновленном рейтинге Женской теннисной организации. Экс-первая ракетка Украины Марта Костюк опустилась с 24 на 25 позицию.

Даяна Ястремская сохранила 46 строчку в рейтинге WTA. Ангелина Калинина смогла улучшить положение и поднялась на 65 место. Юлия Стародубцева и Дарья Снигур остаются в топ-200.

Обновленный рейтинг WTA:

1. Арина Сабаленка

2. Ига Швьонтек

3 Джессика Пегула

4. Коко Гофф

5. Мэдисон Киз

6. Жасмин Паолини

7. Мирра Андреева

8. Чжэн Циньвэнь

9. Паула Бадоса

10. Елена Рыбакина

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18. Элина Свитолина

25. Марта Костюк

46. Даяна Ястремская

65. Ангелина Калинина

103 Юлия Стародубцева

140. Дарья Снигур

204. Анастасия Соболева

241. Леся Цуренко

Напомним, что на этой неделе сборная Украины сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В составе "сине-желтых" будут выступать: Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Матчи состоятся 10-12 апреля на Radomskie Centrum Sportu в польском Радоме. Сборная Украины будет противостоять хозяйке туринира Польше и национальной команде Швейцарии.