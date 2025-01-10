Муж Элины Свитолиной вышел в финал: Гаэлю Монфису покорилось крутое возрастное достижение

Француз удачно выступает на первом для себя турнире в 2025 году. Несмотря на солидный возраст Монфису удалось выйти в финал новозеландского турнира.

На следующей неделе в Мельбурне стартует первый турнир категории Grand Slam – Australian Open-2025. Накануне него теннисисты проводят подготовку на менее престижных соревнованиях в Австралии и Новой Зеландии, сообщает 24 Канал.

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Монфис в финале

Так же готовится к АО и француз Гаэль Монфис, который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной. 38-летний спортсмен удачно выступает на турнире АТР250 в Окленде.

Гаэль прошел на соревнования Педро Мартинеса, Яна-Леннарда Штруффа и Факундо Диаса Акосту на пути к полуфиналу. Там француз сошелся с американцем Нишешом Басаваредди.

Монфису удалось справиться с ним за два сета (7:5, 6:4) и выйти в финал, что позволило ему почти побить возрастной рекорд. Он стал вторым теннисистом с 1990 года, которому удалось выйти в финал соревнования АТР после 38 лет.

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На момент финала в Окленде Гаэлю будет 38 лет и 4 месяца. Рекорд же принадлежит Иво Карловичу. В 2019 году хорват добрался до финала турнира в Пуне, когда ему было 39 лет и 10 месяцев.

В решающем матче в Окленде Монфис будет играть против бельгийца Зизу Бергса, который идет 66-ым в рейтинге ATP. Сам муж Свитолиной занимает в нем 52-ю позицию.