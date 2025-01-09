Он станет рекордным в истории этого турнира. Общая сумма призовых выросла на 11,5% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Australian Open.

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Солидные гонорары

Призовой фонд достигнет показателя в 96,5 миллиона австралийских долларов (более 59,8 миллиона долларов США). Наибольшую сумму получат победители одиночных турниров.

На турнире уже традиционно будет сохраняться гендерное равенство. Поэтому теннисисты мужских и женских разрядов получат одинаковые гонорары.

Призовые Australian Open-2025 для одиночных турниров

Победители - 3,5 миллиона долларов

Финалисты – 1,9

Полуфиналисты – 1,1

Четвертьфиналисты – 665 тысяч

1/8 финала – 420

1/16 финала – 290

1/32 финала – 200

1/64 финала – 132

Australian Open-2025: сумма призовых для парных турниров

Победители – 810 тысяч долларов (на двоих)

Финалисты – 440

Полуфиналисты – 250

Четвертьфиналисты – 142

1/8 финала – 82

1/16 финала – 58

1/32 финала – 40

Важно. Все суммы приведены в австралийских долларах.

Отметим, что Украину в одиночном разряде на Australian Open-2025 будут представлять шесть теннисисток, которые уже узнали своих соперниц. При этом впервые за 19 лет не сыграет ни один украинский игрок в мужском турнире. Соревнования основной сетки на Открытом чемпионате Австралии продлятся с 12 по 26 января.