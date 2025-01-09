Он станет рекордным в истории этого турнира. Общая сумма призовых выросла на 11,5% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Australian Open.

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Солидные гонорары

Призовой фонд достигнет показателя в 96,5 миллиона австралийских долларов (более 59,8 миллиона долларов США). Наибольшую сумму получат победители одиночных турниров.

На турнире уже традиционно будет сохраняться гендерное равенство. Поэтому теннисисты мужских и женских разрядов получат одинаковые гонорары.

Призовые Australian Open-2025 для одиночных турниров

  • Победители - 3,5 миллиона долларов
  • Финалисты – 1,9
  • Полуфиналисты – 1,1
  • Четвертьфиналисты – 665 тысяч
  • 1/8 финала – 420
  • 1/16 финала – 290
  • 1/32 финала – 200
  • 1/64 финала – 132

Australian Open-2025: сумма призовых для парных турниров

  • Победители – 810 тысяч долларов (на двоих)
  • Финалисты – 440
  • Полуфиналисты – 250
  • Четвертьфиналисты – 142
  • 1/8 финала – 82
  • 1/16 финала – 58
  • 1/32 финала – 40

Важно. Все суммы приведены в австралийских долларах.

Отметим, что Украину в одиночном разряде на Australian Open-2025 будут представлять шесть теннисисток, которые уже узнали своих соперниц. При этом впервые за 19 лет не сыграет ни один украинский игрок в мужском турнире. Соревнования основной сетки на Открытом чемпионате Австралии продлятся с 12 по 26 января.