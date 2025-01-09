Він стане рекордним в історії цього турніру. Загальна сума призових зросла на 11,5% порівняно з попереднім сезоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Australian Open.

Читайте також Снігур кваліфікувалась в основну сітку Australian Open 2025

Солідні гонорари

Призовий фонд сягне показника у 96,5 мільйона австралійських доларів (понад 59,8 мільйона доларів США). Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів.

На турнірі вже традиційно буде зберігатися гендерна рівність. Тож тенісисти чоловічих і жіночих розрядів отримають однакові гонорари.

Призові Australian Open-2025 для одиночних турнірів

Переможці — 3,5 мільйона доларів

Фіналісти – 1,9

Півфіналісти – 1,1

Чвертьфіналісти – 665 тисяч

1/8 фіналу – 420

1/16 фіналу – 290

1/32 фіналу – 200

1/64 фіналу – 132

Australian Open-2025: сума призових для парних турнірів

Переможці – 810 тисяч доларів (на двох)

Фіналісти – 440

Півфіналісти – 250

Чвертьфіналісти – 142

1/8 фіналу – 82

1/16 фіналу – 58

1/32 фіналу – 40

Важливо. Усі суми наведені в австралійських доларах.

Зазначимо, що Україну в одиночному розряді на Australian Open-2025 представлятимуть шість тенісисток, які вже дізналися своїх суперниць. Натомість уперше за 19 років не зіграє жоден український гравець у чоловічому турнірі. Змагання основної сітки на Відкритому чемпіонаті Австралії триватимуть з 12 по 26 січня.