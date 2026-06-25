Запомнил все 1000 матчей чемпионата мира: суперфанат из Германии побил 4 мировых рекорда Гиннеса

Немец Фабиан Заал не только любит футбол, но и обладает невероятной способностью запоминать. Он утверждает, что знает счёты всех 1000 матчей чемпионатов мира по футболу, которые состоялись за всю историю.

В честь очередного чемпионата мира по футболу немецкий суперболельщик решил продемонстрировать свою феноменальную память перед экспертами из Книги рекордов Гиннеса. Теперь он является обладателем сразу четырёх лучших достижений в мире, пишет "24 Канал".

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Какие рекорды побил немецкий суперфанат?

Уникальность Фабиана заключается не только в невероятной способности держать в голове счёты тысяч матчей, но и в возможности вспоминать их во время практически любой деятельности: например, при накачке мяча или жонглировании предметами.

Сначала эксперт "Книги рекордов" попросил немца назвать результаты матчей чемпионата мира в течение одной минуты и трёх минут соответственно. Фабиан правильно ответил на 19 вопросов за 60 секунд, а за три минуты без ошибок вспомнил 36 матчей, выбранных случайным образом.

Затем задание усложнилось: вспоминать матчи, набивая мяч в течение 30 секунд и подбрасывая предметы в воздух в течение минуты. В первом упражнении новый мировой рекорд составил 5 матчей, а во втором — те же 19 результатов, которые Фабиан назвал, просто сидя на месте.

Какие советы дал рекордсмен для запоминания счетов?

По словам Фабиана, сначала он нервничал перед экспертом Книги Гиннеса и не мог сконцентрироваться, но быстро взял себя в руки и всё-таки побил четыре мировых рекорда.

Мужчина советует превращать любую информацию, которую нужно запомнить, в изображение: наш мозг больше любит визуальные образы, чем текст. А также привязывать эмоциональный контекст: если добавить к матчу какую-то историю, у него меньше шансов выскользнуть из памяти.