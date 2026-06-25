На честь чергового Мундіалю німецький супервболівальник вирішив підтвердити свою феноменальну пам'ять перед експертами з Книги рекордів Гіннеса. Тепер він володар одразу чотирьох найкращих досягнень у світі, пише 24 Канал.

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Які рекорди побив німецький суперфан?

Унікальність Фабіана не лише у неймовірній здатності тримати в голові рахунки тисячі матчів, але й у можливості їх згадувати під час практично будь-якої активності: наприклад, набивання м'яча чи жонглювання предметами.

Спершу експерт Книги рекордів попросив німця назвати результати поєдинків Мундіалю упродовж однієї хвилини та трьох хвилин відповідно. Фабіан правильно відповів на 19 питань за 60 секунд, а упродовж трихвилинки без помилок згадав 36 матчів, обраних випадковим чином.

Згодом завдання ускладнилося: згадувати матчі, набиваючи м'яч 30 секунд і підкидаючи предмети в повітря хвилину. У першій вправі новий світовий рекорд склав 5 матчів, а у другій – ті самі 19 результатів, які Фабіан назвав і просто сидячи на місці.

Які поради дав рекордсмен для запам'ятовування рахунків?

За словами Фабіана, він спершу нервував перед експертом Книги Гіннеса і не міг сконцентруватися, але швидко взяв себе у руки і таки побив чотири світові рекорди.

Чоловік радить перетворювати будь-яку інформацію, яку треба запам'ятати, на зображення: наш мозок більше любить візуал, ніж текст. А також прив'язувати емоційний контекст: якщо додати до матчу якусь історію, він має менше шансів вислизнути з пам'яті.