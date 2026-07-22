Звезда UFC разглядел на том легендарном фото, о котором перед решающим боем не вспомнил разве что ленивый, масонский знак, пишет 24 Канал.

Что Ренато Мойкано рассказал о масонах и чемпионате мира

По словам южноамериканца, фотография, на которой аргентинский гений купает в детской ванночке Ламина Ямаля, когда тот еще был младенцем, – это "чисто масонская история".

Кто вообще позволил бы футболисту купать ребенка?

– искренне удивляется Мойкано.

Точно так же теория заговора, по версии бойца UFC, касается поражения испанца Илии Топурии во время вечера в честь 250-летия Соединенных Штатов на лужайке Белого дома в день рождения Дональда Трампа. Мол, Топурия "принесли в жертву, чтобы Испания смогла выиграть Кубок мира".

Соперником грузинского испанца был американец Джастин Хейджи. Похоже, бразилец намекает, что Топурия должен был проиграть соотечественнику Дональду Трампу, чтобы затем "Фурия Роха" получила помощь в завоевании своего второго мирового титула.

В соцсетях бред Мойкано о масонах и "всемирной договоренности" не оценили. Кто-то из комментаторов лишь посмеялся над выдумками бойца, а другие отметили, что он на фоне ударов по голове на тренировках и во время поединков уже не в полном уме.