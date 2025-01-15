"Этот парень – зверь": экс-чемпион мира дал непопулярный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик в конце 2024 года защитил три основных чемпионских пояса, одолев в реванше Тайсона Фьюри. После этого на ринг вышел Даниэль Дюбуа, который бросил вызов украинцу и получил предварительное согласие на бой.

Главным условием для проведения этого поединка является победа "Динамита" над Джозефом Паркером в битве за титул IBF. Ожидается, что именно тот, кто триумфует в этом противостоянии, станет следующим соперником Александра Усика.

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Вера в андердога

Своим мнением относительно потенциального боя за абсолют между украинцем и Даниэлем Дюбуа поделился бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан. В отличие от большинства, он считает, что в реванше не будет явного фаворита и верит, что британский боксер будет иметь хорошие шансы на победу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Box Nation.

"Безусловно Дюбуа имеет хороший шанс. Когда я видел его бой против Хрговича, я сказал, что этот парень – зверь. Он хороший боксер. Его трудно победить.

Он научится на ошибках, сделанных в первом бою с Усиком, и даст ему тяжелый бой. Послушайте, у него есть все инструменты, чтобы выиграть этот бой", – сказал Хан.

Справка. Первый поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что последний раз "Динамит" выходил на ринг в сентябре 2024 года. Тогда Дюбуа в британском дерби защитил свой пояс IBF, деклассировав звездного Энтони Джошуа.