Головною умовою для проведення цього поєдинку є перемога "Динаміта" над Джозефом Паркером у битві за титул IBF. Очікується, що саме той, хто тріумфує в цьому протистоянні, стане наступним суперником Олександра Усика.

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Віра в андердога

Своєю думкою щодо потенційного бою за абсолют між українцем і Даніелем Дюбуа поділився колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан. На відміну від більшості, він вважає, що в реванші не буде явного фаворита та вірить, що британський боксер матиме хороші шанси на перемогу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Box Nation.

"Безумовно Дюбуа має хороший шанс. Коли я бачив його бій проти Хрговича, я сказав, що цей хлопець – звір. Він хороший боксер. Його важко перемогти.

Він навчиться на помилках, зроблених у першому бою з Усиком, і дасть йому важкий бій. Послухайте, у нього є всі інструменти, щоб виграти цей бій", – сказав Хан.

Довідка. Перший поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді.

Нагадаємо, що востаннє "Динаміт" виходив на ринг у вересні 2024 року. Тоді Дюбуа у британському дербі захистив свій пояс IBF, декласувавши зіркового Ентоні Джошуа.