Выключи камеру, – Джошуа разозлился после вопроса о бое Усика с Дюбуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа на ринге дрался с обоими претендентами на абсолют – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После этих поединков у боксера остались не самые лучшие воспоминания.

Предстоящий бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа стал темой номер один в боксе. У британца Энтони Джошуа поинтересовались мнением относительно мегафайта на "Уэмбли", пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Что так разгневало Дюбуа

Эй Джей не горел желанием обсуждать поединок своих бывших соперников, которым проигрывал на ринге. Однако сначала дал дипломатичный ответ.

"Думаю, бой будет интересным... У меня есть мысли, но я не хочу говорить слишком много. Это не мой бой – это их бой. Не хочу его продвигать. Честно говоря, не хочу об этом говорить", – сказал Эй-Джей.

Такой ответ не удовлетворил журналиста, который хотел продолжить обсуждение. После этого Джошуа потерял терпение и потребовал выключить камеру.

Зачем ты спрашиваешь меня? Выключи камеру, если собираешься это спрашивать. Ты спрашиваешь меня под ярким светом, перед прессой, чтобы продвинуть свой канал и их бой... Я не собираюсь этого делать,

– заявил Джошуа.

Реакция Джошуа на вопрос о бое Усика и Дюбуа / скриншот из видео

Напомним, что Энтони Джошуа дважды проиграл Александру Усику, потеряв чемпионские пояса. После такого фиаско Эй-Джей закрыл досадные поражения четырьмя победами.

В своем последнем поединке Джошуа потерпел неожиданное поражение от Дюбуа. "Динамит" нокаутировал Эй-Джея в 5-м раунде.

Сейчас Энтони готовится к операции на локте. Поэтому возвращение на ринг британца ожидается в октябре.