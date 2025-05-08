Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Как Красюк реагирует на давление команды Дюбуа

Украинский промоутер отметил, что они это делают для того, чтобы одержать победу, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Это нормально, но ошибка лишь в том, что Усик не поддается никакому давлению. Вы никак не сможете заставить Александра почувствовать дискомфорт, сказав ему неприятные вещи в лицо. Дело решают не разговоры, а конкретные действия на ринге,

– сказал Александр Красюк.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.