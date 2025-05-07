19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Однако ожидалось, что украинец выйдет на ринг с Джозефом Паркером.

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Что сказал Ли о возможном бое

Наставник отметил, что Паркер однозначно заслуживает титульный бой. Я не могу вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, как Джо, пишет 24 канал со ссылкой на fightnews.info.

Он победил Уайлдера и Чжилея. Перед этим были Саймон Кин и Джек Мэсси – хороший и очень мотивированный боец. Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей, Мартин Баколе. Он выиграл шесть боев подряд, и каждое выступление было лучше, чем предыдущее,

– сказал Энди Ли.

Он также добавил, что не может вспомнить супертяжеловеса, который был бы в такой форме, но без титульного боя.

"Дюбуа – замечательный боец. Я уверен, что он сделает хорошую работу. Он будет открыт для вызова.

Я думаю, что Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто нужен шанс, чтобы это доказать. Как по мне, Джозеф заслуживает этого боя, он его заработал. Он самый большой вызов для Усика", – добавил Энди Ли.

Отметим, что в феврале 2025 года Джозеф Паркер должен был встретиться с Даниэлем Дюбуа, однако накануне боя тот заболел и его заменил Мартин Баколе.