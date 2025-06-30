Усик против Дюбуа: по каким параметрам украинец превосходит британца

Украинский боксер Александр Усик второй раз в своей карьере проведет бой против британца Даниэля Дюбуа. На кону грандиозного поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа представляют противоположные стили бокса. 24 Канал сравнил участников битвы за абсолют на "Уэмбли" по физическим параметрам.

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Сравнение Усика и Дюбуа накануне реванша

Украинский чемпион имеет огромный опыт поединков на любительском и профессиональном уровне. Его рекорд составляет 23 победы в 23 боях. Александр Усик имеет опыт боев против топ-звезд хевивейта, таких как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дерек Чисора.

Украинец уступал своим соперникам по определенным показателям габаритов. Зато Александр превосходил соперников в подвижности, выдержке и тактике боя.

Возраст боксеров. Александр Усик старше Даниэля Дюбуа на 11 лет. В этом году украинскому чемпиону исполнилось 38 лет, а его оппоненту сейчас 27.

По росту Усик тоже уступает Дюбуа: 191 сантиметр против 196. Однако украинец умеет побеждать более высоких соперников.

Размах рук у обоих боксеров одинаковый – 198. Поэтому в этом параметре паритет.

Вес боксера играет важную роль в супертяжелом дивизионе. По этому показателю британец превосходит украинца: 113 килограммов против 102. Однако точные данные по этому параметру станут известны на процедуре взвешивания накануне поединка.

Сила удара. "Динамит" известен своей силой удара. На счету Дюбуа 21 победа нокаутом из 22-х. Усика нельзя назвать типичным панчером. Впрочем, в 14 из 23 боев Александр получал досрочные победы.

Статистика боев и титулов. На профи-ринге Усик не знает горечи поражений. 38-летний украинец одержал 23 победы. Александр был абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Сейчас он владеет титулами WBO, WBA, WBC.

Даниэль Дюбуа тоже провел 24 поединка, в которых потерпел два поражения, в том числе от Усика. Пояс IBF достался британцу после отказа Усика от титула.

Сравнительная таблица физических габаритов

Параметры Александр Усик Даниэль Дюбуа Возраст (дата рождения) 38 лет (17 января 1987) 27 лет (6 сентября 1997) Рост 191 см 196 см Вес 102 кг 113 кг Размах рук 198 см 198 см Стиль Левша Правша Победы/поражения 23 / 0 24 / 2 Нокауты (процент) 14 (61%) 21 (95%) Титулы WBA (Super), WBC, WBO, The Ring IBF Дебют в профи 2013 2017

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. За этот поединок участники мегафайта получат рекордные гонорары.