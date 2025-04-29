Ты обманул весь мир, – тренер Дюбуа решил дать Усику "Оскар" за "спектакль" в первом бою

Команда Даниэля Дюбуа до сих пор не может смириться с поражением в первом поединке. На пресс-конференций тренер британца Дон Чарльз в очередной раз обвинил украинского боксера.

Во время пресс-конференции Александр Усик попросил Даниэля Дюбуа подписать фото со скандальным ударом ниже пояса в первом бою. Это очень не понравилось тренеру "Динамита" Дону Чарльзу, пишет 24 Канал.

К теме Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов: кто стал победителем

Тренер Дюбуа обвинил Усика в актерской игре

Специалист публично обвинил Усика во лжи. Якобы Александр симулировал после удара Дюбуа, избежав нокаута. По мнению Чарльза, за такое "представление" бывший абсолютный чемпион хевивейта заслуживает на премию "Оскар".

"Ты же знаешь про "Оскар", "Эмми"? Ты бы должен был получить "Оскар" за свой спектакль. Ты надурил рефери, надурил нас, надурил весь боксерский мир.

Ты гордишься тем, что ты богобоязненный человек, который не должен лгать во имя Господа. Поэтому я хочу спросить, в какого Бога ты веришь? Ты можешь пялиться на меня сколько хочешь. Можешь даже распечатать мою фотографию. Ты сильный ментально, но ты встретил кого-то, кто оказался сильнее тебя", – заявил тренер Дюбуа.

Напомним, что в пятом раунде первого боя Дюбуа ударил Усика запрещенным правилами ударом ниже пояса. Тогда рефери остановил бой и предоставил Александру время на восстановление. В девятом раунде украинский чемпион остановил "Динамита" джебом, отправив его в нокаут.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять все пояса дивизиона и звание абсолютного чемпиона.