Во время первой дуэли взглядов на "Уэмбли" Дюбуа толкнул украинского чемпиона. Поэтому на второй очной встрече ожидалась новая провокация от британца, пишет 24 Канал.

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Дюбуа не выдержал взгляд Усика

На этот раз обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа решил не играть на публику и попытался выдержать взгляд Александра Усика. Психологическая дуэль длилась не долго – 27-летний британец первым отвел взгляд.

Видео второй битвы взглядов Усик – Дюбуа

Напомним, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа официально объявили вечером 27 апреля. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе состоится 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".

Это будет вторая встреча боксеров на ринге. Первый поединок состоялся 26 августа 2023 года и завершился в пользу украинца, который нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде.