Під час першої дуелі поглядів на "Вемблі" Дюбуа штовхнув українського чемпіона. Тож на другій очній зустрічі очікувалася нова провокація від британця, пише 24 Канал.

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Дюбуа не витримав погляд Усика

Цього разу володар титулу IBF Даніель Дюбуа вирішив не грати на публіку та спробував витримати погляд Олександра Усика. Психологічна дуель тривала не довго – 27-річний британець першим відвів погляд.

Відео другої битви поглядів Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа офіційно оголосили ввечері 27 квітня. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".

Це буде друга зустріч боксерів на рингу. Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року та завершився на користь українця, який нокаутував Дюбуа в 9-му раунді.