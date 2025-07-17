Усик задавил Дюбуа на дуэли взглядов: огненное видео

В четверг, 17 июля, состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Боксеры пообщались с журналистами и провели дуэль взглядов.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского. Украинский боксер сумел удивить своим новым образом, пишет 24 Канал.

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Кто победил на дуэли взглядов Усик или Дюбуа?

После пресс-конференции состоялось традиционное сражение взглядов. Во время психологической битвы Усик задавил соперника. Александр обычно излучал уверенность. А вот Дюбуа чувствовал себя не в своей тарелке. Британец первым отвел взгляд и стал улыбаться.

Видео битвы взглядов

Напомним, что бой за абсолют Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. За этот поединок боксеры получат рекордные гонорары.