Усик задавил Дюбуа на дуэли взглядов: огненное видео
- Усик и Дюбуа провели пресс-конференцию и дуэль взглядов, где Усик поразил своим образом и уверенностью.
- Бой Усик – Дюбуа намечен на 19 июля 2025 года в Лондоне, где боксеры получат рекордные гонорары.
В четверг, 17 июля, состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Боксеры пообщались с журналистами и провели дуэль взглядов.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе гетмана Скоропадского. Украинский боксер сумел удивить своим новым образом, пишет 24 Канал.
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Кто победил на дуэли взглядов Усик или Дюбуа?
После пресс-конференции состоялось традиционное сражение взглядов. Во время психологической битвы Усик задавил соперника. Александр обычно излучал уверенность. А вот Дюбуа чувствовал себя не в своей тарелке. Британец первым отвел взгляд и стал улыбаться.
Видео битвы взглядов
Напомним, что бой за абсолют Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. За этот поединок боксеры получат рекордные гонорары.