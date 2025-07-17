Экс-чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Андрей Котельник поделился мнением о самом выдающемся украинском боксере новейшей истории. Выбор стал довольно неожиданным, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.

Читайте также "Куплю шампанское и пиво": Усик о победе Украины в войне с Россией

Кого выбрал Котельник?

Среди всех украинских боксеров экс-чемпион мира выбрал Василия Ломаченко.

По тому, что делал в ринге Ломаченко и по его боксерским качествам, я поставлю его на первое место. Но если брать по результатам, то, конечно, я отмечу Усика. Братьев Кличко тоже, они десять лет держали пояса. Трудно их сравнивать. Каждый был топом в свое время,

– сказал Андрей Котельник.

Справка. Василий Ломаченко в начале июня 2025 года объявил о завершении карьеры.

Напомним, что в последнее время боксер выступает на в защиту митрополита Онуфрия, что вызвало бурную реакцию в сети.