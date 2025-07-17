Ексчемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі Андрій Котельник поділився думкою про найвидатнішого українського боксера новітньої історії. Вибір став доволі неочікуваним, пише 24 Канал з посиланням на Sport-Express.

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Кого обрав Котельник?

Серед усіх українських боксерів ексчемпіон світу обрав Василя Ломаченка.

По тому, що робив у ринзі Ломаченко і по його боксерським якостям, я поставлю його на перше місце. Але якщо брати по результатам, то, звичайно, я відзначу Усика. Братів Кличків теж, вони десять років тримали пояси. Важко їх порівнювати. Кожен був топом у свій час,

– сказав Андрій Котельник.

Довідка. Василь Ломаченко на початку червня 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що останнім часом боксер виступає на захист митрополита Онуфрія, що спричинило бурхливу реакцію в мережі.