Ответный матч состоялся на стадионе имени Тофика Бахрамова в столице Азербайджана. О его ходе и результате сообщает 24 Канал.

Как Динамо сыграло выездной матч

В номинально домашней игре, 6 августа, Динамо сумело одолеть соперников со счетом 1:0. Правда, в Баку это преимущество быстро растаяло.

Карабах – Динамо – 2:0 (2:1 общ.)

Гол: Муадиб, 12, Кащук, 69

Уже на 12-й минуте хозяева поля пошли в затяжную атаку, которая завершилась точным ударом Зубира Муадиба. В течение оставшейся части первого тайма команды создавали не слишком много опасных моментов. Острая борьба началась после перерыва, после 50-й минуты.

"Динамо" создало несколько прекрасных моментов благодаря высокому прессингу. Однако Владимир Бражко и Матвей Пономаренко свои моменты не реализовали, а гол Владислава Дубинчака арбитры отменили из-за офсайда.

Зато забили футболисты Карабаха. На 69-й минуте украинец Алексей Кащук удачно откликнулся на прострел с фланга – 2:0. Этот гол стал решающим в противостоянии команд.

Что дальше для Украины в еврокубках

Теперь единственным представителем нашей страны на международной арене является донецкий Шахтер, который еще не стартовал в Лиге чемпионов.

Подопечные Арти Турана в следующем месяце начнут свой путь с основного раунда соревнований. Своих соперников украинский клуб узнает 27 августа.

Динамо же продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.