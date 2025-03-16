Украина потеряла лидерство в сингл-миксте, оказавшись вне топ-10
- Украина финишировала вне топ-10 в одиночной смешанной эстафете в Поклюке, заняв 11-е место.
- Украину представляли Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный, которые в начале держали лидерство, но со временем потеряли позиции.
В воскресенье, 16 марта, состоялась одиночная смешанная эстафета в Поклюке. Украина финишировала вне топ-10.
Украину представляли Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный. Гонка стала первой в расписании соревновательного дня, пишет 24 канал.
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Результат одиночной смешанной эстафеты
Дмитренко без промахов завершила первую стрельбу, однако уступила соперницам по скорости. Впоследствии на дистанцию вышел Пидручный, который сумел вывести Украину в лидеры, однако со временем наша команда потеряла эту позицию.
В итоге сборная Украины финишировала 11-той.
Результаты одиночной смешанной эстафеты:
1. Швейцария (0+7)
2. Швеция (0+4)
3. Финляндия (0+9)
4. Франция (0+10)
5. США (0+6)
6. Германия (0+8)
...
11. Украина (0+8)
Отметим, что 16 марта состоится еще смешанная эстафета, которая начнется в 15:50.