Рассекречена причина смерти легендарного боксера Хаттона, которого нашли мертвым в своем доме
- Рикки Хаттон, легендарный боксер из Великобритании, умер от суицида, что подтвердила коронерка Алисон Матч.
- Похороны Хаттона состоялись 10 октября, на которых присутствовали многие звезды бокса, включая Тайсона Фьюри.
В середине сентября боксерское сообщество шокировала трагическая новость. Умер легендарный боксер из Великобритании Рикки Хаттон.
Спортсмена мертвым в собственном доме в Манчестере нашел его менеджер и давний друг Пол Спик. Причины смерти долгое время не назывались, но накануне их рассекретили, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Читайте также Фьюри может возобновить карьеру ради битвы с Усиком
Почему умер Рикки Хаттон?
Коронерша Алисон Матч в суде Южного Манчестера подтвердила догадки многих фанатов бокса. Она рассказала, что причиной смерти именитого бойца стал суицид.
В суде выяснилось, что семья боксера в последний раз видела его 12 сентября. На следующий день Рикки Хаттон не посетил мероприятие, на которое был приглашен.
Утром 14 сентября Пол Спик прибыл к спортсмену домой, чтобы доставить его в аэропорт, откуда он должен был лететь в Дубай на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена его будущему бою. Менеджеру боксер не открыл дверь, поэтому тот самостоятельно пробрался в дом, где и обнаружил Хаттона мертвым.
Справка. В декабре должно было состояться возвращение британца в бокс после 13-летней паузы. Его соперником должен был стать боксер из ОАЭ Эйса Аль Дах.
Напомним, что похороны Рикки Хаттона состоялись 10 октября. Церемонию прощания посетило немало звезд бокса, в частности, Тайсон Фьюри, Тони Белью и Амир Хан.
Отдал дань уважения британцу и Александр Усик. Он в своем инстаграме назвал Рикки Хаттона легендой.
Что известно о боксерском наследии Рикки Хаттона?
Дебютировал на профессиональном уровне в 1997 году.
Был чемпионом мира в двух весовых категориях и имел серию из 43 побед подряд.
В конце карьеры уступил Флойду Мейвезеру и Мэнни Пакьяо и в 2009 году решил повесить перчатки на гвоздь.
Через три года после этого вернулся на ринг, но проиграл украинцу Вячеславу Сенченку, после чего окончательно завершил карьеру с рекордом 45 побед и 3 поражения.
После выхода на спортивную пенсию имел депрессию, а также алкогольную и наркотическую зависимости. Он был близок к самоубийству, но казалось, что черная полоса осталась позади. Члены семьи Хаттона утверждают, что в последнее время боксер был в хорошем и позитивном состоянии и активно готовился к возобновлению карьеры.