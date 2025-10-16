В середине сентября боксерское сообщество шокировала трагическая новость. Умер легендарный боксер из Великобритании Рикки Хаттон.

Спортсмена мертвым в собственном доме в Манчестере нашел его менеджер и давний друг Пол Спик. Причины смерти долгое время не назывались, но накануне их рассекретили, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Фьюри может возобновить карьеру ради битвы с Усиком

Почему умер Рикки Хаттон?

Коронерша Алисон Матч в суде Южного Манчестера подтвердила догадки многих фанатов бокса. Она рассказала, что причиной смерти именитого бойца стал суицид.

В суде выяснилось, что семья боксера в последний раз видела его 12 сентября. На следующий день Рикки Хаттон не посетил мероприятие, на которое был приглашен.

Утром 14 сентября Пол Спик прибыл к спортсмену домой, чтобы доставить его в аэропорт, откуда он должен был лететь в Дубай на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена его будущему бою. Менеджеру боксер не открыл дверь, поэтому тот самостоятельно пробрался в дом, где и обнаружил Хаттона мертвым.

Справка. В декабре должно было состояться возвращение британца в бокс после 13-летней паузы. Его соперником должен был стать боксер из ОАЭ Эйса Аль Дах.

Напомним, что похороны Рикки Хаттона состоялись 10 октября. Церемонию прощания посетило немало звезд бокса, в частности, Тайсон Фьюри, Тони Белью и Амир Хан.

Отдал дань уважения британцу и Александр Усик. Он в своем инстаграме назвал Рикки Хаттона легендой.

Что известно о боксерском наследии Рикки Хаттона?