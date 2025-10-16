Спортсмена мертвим у власному будинку в Манчестері знайшов його менеджер і давній друг Пол Спік. Причини смерті тривалий час не називалися, але напередодні їх розсекретили, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чому помер Ріккі Хаттон?

Коронерка Алісон Матч у суді Південного Манчестера підтвердила здогадки багатьох фанатів боксу. Вона розповіла, що причиною смерті іменитого бійця став суїцид.

У суді з’ясувалося, що сім'я боксера востаннє бачила його 12 вересня. Наступного дня Ріккі Хаттон не відвідав захід, на який був запрошений.

Вранці 14 вересня Пол Спік прибув до спортсмена додому, щоб доставити його в аеропорт, звідки він мав летіти в Дубай на пресконференцію, яка мала бути присвячену його майбутньому бою. Менеджеру боксер не відчинив двері, тому той самотужки пробрався до будинку, де й виявив Хаттона мертвим.

Довідка. У грудні мало відбутися повернення британця в бокс після 13-річної паузи. Його суперником повинен був стати боксер з ОАЕ Ейса Аль Дах.

Нагадаємо, що похорон Ріккі Хаттона відбувся 10 жовтня. Церемонію прощання відвідало чимало зірок боксу, зокрема, Тайсон Ф'юрі, Тоні Белью та Амір Хан.

Віддав данину поваги британцю й Олександр Усик. Він у своєму інстаграмі назвав Ріккі Хаттона легендою.

Що відомо про боксерську спадщину Ріккі Хаттона?