Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон несподівано пішов з життя у віці 46 років. У британського боксера були проблеми з вживанням алкоголю та наркотиків, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Хто прийшов попрощатися з Ріккі Хаттоном?

Церемонія прощання з Ріккі Хаттоном відбулася у Манчестерському соборі. Туди прийшли рідні, друзі та зірки спортивного світу, щоб віддати шану колишньому чемпіону світу.

За 50 хвилин до початку служби до Манчестерського собору приїхав суперважковаговик Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" був одягнений у строкатий костюм зі своїми зображеннями. Раніше ексчемпіон світу розповідав про те, як Хаттон допоміг йому впоратися з власними проблемами психічного здоров'я.

Серед відомих зірок світу боксу церемонію відвідали колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью, срібний призер Олімпійських ігор з боксу та великий друг Хаттона Амір Хан, Конор Бенн, Найджел Бенн, Наташа Джонас, Келл Брук та Ентоні Кролла.

Зірки боксу на церемонії прощання з Ріккі Хаттоном

A host of boxing stars and well-known figures have come together today to pay their respects and say a final goodbye to Ricky Hatton. ? pic.twitter.com/KA5CNU387Q — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 10, 2025

Останню шану британському боксеру віддав ексзірка Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні, який прийшов на похорон разом з дружиною Колін та боксером Томмі Ф'юрі – молодшим зведеним братом Тайсона Ф'юрі.

Вейн Руні на церемонії прощання

Tyson Fury, Wayne Rooney and Liam Gallagher among mourners at Ricky Hatton's funeralhttps://t.co/bcipNLLiTb pic.twitter.com/Ju2mkJov7S — Mirror Sport (@MirrorSport) October 10, 2025

Серед зірок шоубізнесу церемонію прощання відвідали фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер, який виділив час у своєму гастрольному графіку, а також відомий англійський актор та продюсер Тамер Хассан, який займався боксом на аматорському рівні.

Вокаліст гурту Ліам Галлахер на похоронах Хаттона

British boxers, sporting celebrities and the Manchester public turned out in force to pay their respects to Ricky Hatton, including Oasis's Liam Gallagher



Read more ️https://t.co/J5ycvmm8nu pic.twitter.com/emuiGjmx3h — Telegraph Sport (@TelegraphSport) October 10, 2025

Ріккі Хаттон був великим фанатом футбольного клубу Манчестер Сіті. Проте похорони легенди об'єднали два табори вболівальників. Вздовж траурної процесії не бракувало прапорів небесно-блатного та червоного кольорів. Були навіть вболівальники Ліверпуля.

З Манчестерського собору кортеж з труною Ріккі Хаттона вирушив до домашнього стадіону Манчестер Сіті, за який боксер палко вболівав.

Прощальна овація на честь Ріккі Хаттона: дивіться відео

There's only one Ricky Hatton, One Ricky Hatton, Walking along, singing a song, Walking in a Hatton wonderland.



?



pic.twitter.com/6QexAAa3f1 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) October 10, 2025

Боксерська спадщина Ріккі Хаттона