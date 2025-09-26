Ріккі Хаттон помер 14 вересня, але прощання із ним дещо відтерміновується. Похорон колишнього боксера запланований аж на 10 жовтня, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Були спроби самогубства: що приховує за собою шокуюча смерть легенди боксу Ріккі Хаттона

Коли відбудеться прощання з Ріккі Хаттоном?

Відзначимо, що хоч попрощатись у Манчестерському соборі з Хаттоном зможуть не усі. Вхід на службу буде лише за запрошеннями.

Нагадаємо, що Ріккі Хаттона знайшли мертвим у власному будинку. Холодне тіло колишнього боксера першим помітив його менеджер Пол Спік. За день до цього Хаттон повинен був відвідати вечір боксу, але не прибув на захід. Ця відсутність Ріккі змусила його менеджера завітати у гості.

Цікаво, що за декілька тижнів до смерті 46-річний боксер із Великої Британії оголосив про повернення у ринг.

У Хаттона були спроби самогубства?