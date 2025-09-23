Трохи більше тижня тому у світі боксу сталась трагічна подія. На 47-му році життя помер відомий боксер Ріккі Хаттон. Обставини досі залишаються загадковими та потребують розслідування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.

До теми Був проповідником і брав участь у "Танцях із зірками": помер колишній суперник Кличка

Що відомо про смерть Хаттона?

Спортсмена знайшли мертвим 14 вересня у його особистому будинку в Гайді, що біля Манчестера. Першим тіло Хаттона побачив його менеджер та друг Пол Стік.

Той запевняв, що за день до цього Ріккі мав відвідати його вечір боксу, але не прийшов на нього. Розслідування щодо смерті Хаттона ведеться, тоді як нові деталі підняли непросте питання у світі боксу.

Ще у 2016 році Ріккі дав резонансне інтерв'ю, якому зізнавався у спробах самогубства. Він заявляв, що у нього була глибока депресія після завершення кар'єри.

Ріккі Хаттон та психологічні проблеми

Крім того, на його думку, боксерські організації роблять недостатньо для підтримки спортсменів після їх завершення кар'єри. Заробіток боксерів не є сталим, а базується виключно на гонорарах від боїв.

Відтак після відходу на пенсію вони здебільшого залишаються без постійного доходу. Це і приводить їх до депресії та інколи навіть суїциду. Серед відомих випадків – самогубство Дермота Макгігана у 35 років.

Сім'я ж Хаттона підтверджує, що спортсмен мав задокументовані психологічні проблеми. Раніше він був близьким до самогубства, мав проблеми з алкоголем та наркотиками, а також часто сварився з батьками.



Ріккі Гаттон зізнався у спробах самогубства / фото Getty Images

Проте мова йшла саме про минуле. Члени родини Ріккі стверджують, що останнім часом боксер був у гарному та позитивному стані та навіть готувався до відновлення кар'єри.

Чи підтримують боксерів психологічно?

На жаль, не завжди психологічні проблеми помітні оточуючим. Згадується історія зі смертю гравця у крикет Грема Торпа, який вчинив суїцид. Тоді Національна служба охорони здоров'я виявила недоліки у психологічній допомозі гравцю.

Хаттон останнім часом проходив реабілітацію у клініках "The Priory" та "Sporting Chance Clinic". Крім того, боксер був послом кількох благодійних організацій, які займаються питанням психічного здоров'я.

Також Ріккі не мав проблем із фінансами, які б завадили йому отримати належну підтримку. Цікаво, що раніше Гаттон заявляв, що більшість боксерів Англії не мають солідних заробітків.

Читайте також Жахлива смерть Коррі Сандерса: головного суперника в кар'єрі Кличка вбили на вечірці у ресторані

Лише 3% від усіх спортсменів країни, що займались боксом, конвертували свої виступи у високі гонорари. Інші ж виходили "в нуль" або взагалі у "мінус". Через це і виникала депресія у великої кількості боксерів.

Чим запам'ятався Ріккі Хаттон