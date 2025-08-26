Колишній австрійський боксер Біко Ботовамунгу помер у неділю, 24 серпня 2025 року. Останні роки він страждав від ниркової недостатності та легеневої емболії, пише 24 Канал з посиланням на видання Heute.

Що відомо про колишнього суперника Кличка?

Біко Ботовамунгу народився 22 січня 1957 року у Бельгійському Конго (нині Демократична республіка Конго – 24 Канал). На батьківщині Біко спочатку займався боротьбою та навіть повинен був брати участь в Олімпійських іграх 1976 року. Однак поїздку скасували через фінансові труднощі.

Згодом спортсмен переїхав до Австрії, де розпочав боксерську кар'єру. Ботовамунгу був чемпіоном країни серед аматорів у важкій (1983) та суперважкій вазі (1984-1989 та 1992). У 1988 році взяв участь в Олімпійських іграх у Сеулі, де зазнав поразки у першому раунді від американця Ріддіка Боу. На цей бій спеціально приїздив Арнольд Шварценеггер, адже Біко був претендентом на медаль.

На профі-рингу Біко здобув 10 перемог, зазнав 16 поразок, а ще один бій завершився внічию. У 1997 році конголезець зустрівся з Володимиром Кличком. Тоді перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді здобув представник України.

Відеоогляд бою Кличко – Ботовамунгу

У розквіті сил боксер мав вражаючі габарити: зріст 191 сантиметр та вагу 113 кілограмів. Ботовамунгу був спаринг-партнером Майка Тайсона.

Після завершення кар'єри Біко став баптистським проповідником. Широку популярність колишній боксер здобув у 2013 році, коли став учасником шоу "Танці з зірками" в Австрії.

