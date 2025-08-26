Бывший австрийский боксер Бико Ботовамунгу умер в воскресенье, 24 августа 2025 года. Последние годы он страдал от почечной недостаточности и легочной эмболии, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Heute.

Что известно о бывшем сопернике Кличко?

Бико Ботовамунгу родился 22 января 1957 года в Бельгийском Конго (ныне Демократическая республика Конго – 24 Канал). На родине Бико сначала занимался борьбой и даже должен был участвовать в Олимпийских играх 1976 года. Однако поездку отменили из-за финансовых трудностей.

Впоследствии спортсмен переехал в Австрию, где начал боксерскую карьеру. Ботовамунгу был чемпионом страны среди любителей в тяжелом (1983) и супертяжелом весе (1984-1989 и 1992). В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Сеуле, где потерпел поражение в первом раунде от американца Риддика Боу. На этот бой специально приезжал Арнольд Шварценеггер, ведь Бико был претендентом на медаль.

На профи-ринге Бико одержал 10 побед, потерпел 16 поражений, а еще один бой завершился вничью. В 1997 году конголезец встретился с Владимиром Кличко. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал представитель Украины.

В расцвете сил боксер имел впечатляющие габариты: рост 191 сантиметр и вес 113 килограммов. Ботовамунгу был спарринг-партнером Майка Тайсона.

После завершения карьеры Бико стал баптистским священником. Широкую известность бывший боксер получил в 2013 году, когда стал участником шоу "Танцы со звездами" в Австрии.

