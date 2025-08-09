Трагічний інцидент трапився 2 серпня після жорсткого бою за титул чемпіона Східно-Тихоокеанської федерації боксу в першій напівлегкій вазі. Під час поєдинку у Токіо з Ямато Хатою важку травму отримав Шигетоші Котарі, пише 24 Канал з посиланням на BoxingScene.

Як помер японський боксер Котарі?

12-раундовий поєдинок завершився внічию. Після бою Котарі залишив зал "Коракуен" під оплески вболівальників. У роздягальні боксер знепритомнів, після чого терміново був доставлений до лікарні. У 28-річного спортсмена діагностували крововилив у мозок.

Відео, як Котарі залишив ринг

RIP to this modern day gladiator Shigetoshi Kotari. Applauded by the fans in his final contious moments. Heartbreaking. pic.twitter.com/Mg8TapA95y — Max Calendrillo (@MaxCalendrillo) August 8, 2025

У лікарні Котарі переніс операцію на мозку. Спортсмену видалили частину черепа для зняття тиску та лікування гематоми.

Весь цей час японець перебував під наглядом лікарів. На жаль, усі зусилля були марними. У п'ятницю, 8 серпня, Котарі залишив цей світ.

Воїн на рингу. Боєць за духом. Пішов дуже рано,

– йдеться у дописі Всесвітньої боксерської організації (WBO) у соцмережах.

Зазначимо, що на професійному рингу Шигетоші Котарі провів 12 поєдинків, у яких здобув 8 перемог, а тому числі 5 – нокаутом. У двох боях він зазнав поразок, а ще два поєдинки завершилися внічию.

Після трагічної смерті Котарі відбулися зміни у правилах Східно-Азіатської й Тихоокеанської боксерських федерацій (OPBF). Відтепер титульні поєдинки триватимуть 10 раундів, а не 12.

Раніше повідомлялося про смерть ексчемпіона світу Кенні Вайса, який вбив одного з опонентів нокаутом.