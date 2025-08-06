Британський боксер Даніель Дюбуа тимчасово відсторонений від участі в боях і тренуваннях після поразки нокаутом у реванші проти Олександра Усика. Британська боксерська комісія призупинила його ліцензію, пише 24 Канал з посиланням на BoxRec.

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Чому відсторонили Дюбуа?

Британець не витримав натиску українця й упав у п’ятому раунді бою, в якому Усик об'єднав усі титули суперважкого дивізіону. За результатами бою, британець програв нокаутом.

Британська боксерська комісія наклала тимчасову заборону на участь Дюбуа у будь-якій боксерській діяльності, включно з тренуваннями. Відсторонення триватиме до 2 вересня поточного року.

Це стандартна медична процедура в професійному боксі. Після серйозних ушкоджень бійцям надається час для повноцінного відновлення. Примітно, що в профілі Усика подібної позначки про тимчасове відсторонення немає.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, куди зник Даніель Дюбуа після другої поразки від Олександра Усика.