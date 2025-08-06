Британский боксер Даниэль Дюбуа временно отстранен от участия в боях и тренировках после поражения нокаутом в реванше против Александра Усика. Британская боксерская комиссия приостановила его лицензию, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Почему отстранили Дюбуа?

Британец не выдержал натиска украинца и упал в пятом раунде боя, в котором Усик объединил все титулы супертяжелого дивизиона. По результатам боя, британец проиграл нокаутом.

Британская боксерская комиссия наложила временный запрет на участие Дюбуа в любой боксерской деятельности, включая тренировки. Отстранение продлится до 2 сентября текущего года.

Это стандартная медицинская процедура в профессиональном боксе. После серьезных повреждений бойцам предоставляется время для полноценного восстановления. Примечательно, что в профиле Усика подобной отметки о временном отстранении нет.

Напомним, что недавно стало известно, куда исчез Даниэль Дюбуа после второго поражения от Александра Усика.