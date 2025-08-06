Рейтинг лучших боксеров по версии BoxRec формируется автоматически. Сложный алгоритм учитывает количество поединков, силу соперника, а также результаты боев, пишет 24 Канал.

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Кто самый сильный боксер Украины?

Первую позицию в престижном рейтинге самых сильных украинских боксеров занимает Владимир Кличко. "Доктор Стальной Молот" провел на профессиональном ринге 69 поединков, в которых одержал 64 победы, в том числе 53 нокаутом. В пяти боях легендарный боксер потерпел поражения.

Вторую строчку занимает его старший брат – Виталий. Нынешний мэр Киева боксировал на профи-ринге с 1996 по 2012 год. Кличко-старший одержал 45 побед, из них 41 – нокаутом. В двух боях против Криса Берда и Леннокса Льюиса украинец потерпел поражения.

Лишь на третьем месте в рейтинге лучших находится Александр Усик. Трехкратный абсолютный чемпион мира еще ни разу не знал горечи поражений. За период с 2013 по 2025 год уроженец Симферополя одержал 24 победы.

В пятерку лучших украинских боксеров также попали экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и обладатель титула WBO в первом среднем весе Сергей Дзиндзирук.

Из активных боксеров стоит отметить 8-е место Виктора Постола, 9-ю строчку Александра Гвоздика и 11-е место Сергея Деревянченко.

Топ-10 лучших украинских боксеров

Интересно, что мировой рейтинг лучших боксеров по версии BoxRec возглавляет Шугар Рэй Робинсон, который выступал в семи весовых категориях и провел 199 боев на профи-ринге.

Ранее мы рассказывали об украинском чемпионе, который бросил вызов Александру Усику.