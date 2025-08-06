Рейтинг найкращих боксерів за версією BoxRec формується автоматично. Складний алгоритм враховує кількість поєдинків, силу суперника, а також результати боїв, пише 24 Канал.

Читайте також ШІ спрогнозував останнього суперника в кар'єрі Усика: хто буде фаворитом

Хто найсильніший боксер України?

Першу позицію в престижному рейтингу найсильніших українських боксерів займає Володимир Кличко. "Доктор Сталевий Молот" провів на професійному рингу 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги, в тому числі 53 нокаутом. У п'яти боях легендарний боксер зазнав поразок.

Другу сходинку посідає його старший брат – Віталій. Нинішній мер Києва боксував на профі-рингу з 1996 по 2012 рік.Кличко-старший здобув 45 перемог, з них 41 – нокаутом. У двох боях проти Кріса Берда та Леннокса Льюїса українець зазнав поразок.

Лише на третьому місці в рейтингу найкращих перебуває Олександр Усик. Триразовий абсолютний чемпіон світу ще жодного разу не знав гіркоти поразок. За період з 2013 по 2025 рік уродженець Сімферополя здобув 24 перемоги.

До п'ятірки найкращих українських боксерів також потрапили ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та володар титулу WBO у першій середній вазі Сергій Дзиндзирук.

З активних боксерів варто відзначити 8-ме місце Віктора Постола, 9-ту сходинку Олександра Гвоздика та 11-те місце Сергія Дерев'янченка.

Топ-10 найкращих українських боксерів

Цікаво, що світовий рейтинг найкращих боксерів за версією BoxRec очолює Шугар Рей Робінсон, який виступав у семи вагових категоріях та провів 199 боїв на профі-рингу.

Раніше ми розповідали про українського чемпіона, який кинув виклик Олександру Усику.