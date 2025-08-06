Раніше українець анонсував, що завершить кар'єру після наступного бою. 24 Канал запитав у штучного інтелекту, хто може стати останнім опонентом Олександра Усика та які шанси, що чинний абсолют зазнає своєї першої поразки на профі-рингу.

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Що прогнозує ШІ на останній бій Усика?

ChatGPT назвав шістьох найбільш ймовірних суперників для українського боксера. Він до списку додав Тайсона Ф’юрі, Ентоні Джошуа, Джозефа Паркера, Агіта Кабаєла, Мартіна Баколе та Чжілей Чжана.

ШІ вважає, що наразі головним фаворитом на роль останнього опонента для Олександра Усика є Джозеф Паркер. Новозеландець є обов’язковим претендентом на пояс WBO та найсерйознішим боксером із тих, кого ще не бив чинний король хевівейту.

При цьому найнебезпечнішим суперником для українця досі залишається Тайсон Ф’юрі через свої габарити та досвід. Якщо він буде мотивованим і повернеться на ринг, то потенційно британець має найкращі шанси з усіх здолати Олександра Усика.

Саме протистояння з "Циганським королем" ШІ вважає найімовірнішим через низку факторів:

Найбільший фінансовий поєдинок у дивізіоні

Завершення трилогії

Можливість Ф’юрі повернутися на вершину

Ідеальний "останній виклик" для Усика

Також ChatGPT оцінив у відсотках ймовірність організації бою з кожним боксером зі своєї підбірки. Він дає аж 65%, що відбудеться трилогія Усик – Ф'юрі, якщо британець повернеться на ринг, а також вважає саме шанси "Циганського короля" найвищими здолати українця, але все одно фаворитом буде чинний абсолют.



Шанси боксерів провести бій з Усиком і ймовірність їх перемоги / Скриншот ChatGPT

Висновок. Якщо Ф’юрі залишиться на пенсії, то найімовірнішим суперником для Олександра Усика є Джозеф Паркер. Якщо ж британець повернеться – він майже гарантовано стане останнім опонентом українця.

Нагадаємо, що напередодні Усик знявся у фільмі про бійця ММА. Прем'єра кінострічки за участі нашого боксера запланована вже на осінь 2025 року.