Проте залишаються бійці, які хочуть битись проти Короля хевівейту. Іменитий боксер з України висловив бажання розділити ринг з абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Хто кинув виклик Усику?

Сергій Радченко заявив, що хотів би побитись з Олександром Усиком. Український боксер розхвалив Короля хевівейту, заявивши, що він стає сильнішим з кожним тренуванням.

Радченко також взяв до уваги вік Усика. А також наголосив, що завжди з радістю дивіться поєдинки Олександра та щиро підтримує його у кожному бою.

Хотів би побачити його бій зі мною – і я не жартую. Це було б для мене найцікавішим варіантом,

– сказав Радченко.

Зазначимо, що Сергій Радченко є володарем титулів WBC Silver, WBC Ukraine та національного чемпіонату України серед профі. Також український боксер мав успіхи в аматорах.

Радченко був бронзовим призером Кубка Європи, завоював "срібло" чемпіонату Європи серед студентів у 2009 році. Востаннє у профі-рингу Сергій бився проти Кевіна Лерени 2 травня 2025 року.



Український боксер, на жаль, достроково поступився представнику ПАР у третьому раунді протистояння. На кону поєдинку був чемпіонський титул WBC у бріджервейті.

До слова. Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді бою 19 липня 2025 року. Український боксер об'єднав пояси, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Раніше повідомляли про те, що Шугар Гілл Стюард назвав особливість Олександра Усика після його перемоги над Даніелем Дюбуа.