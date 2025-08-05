24 Канал згадує, коли український боксер розпочав свій шлях на професійному рівні та скільки боїв провів за цей час. Дебют стався після перемоги на Олімпійських іграх-2012.

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Коли Усик дебютував на профі-рингу?

Олександр Усик дебютував серед професіоналів 9 листопада 2013 року. Він бився у Києві з мексиканцем Феліпе Ромеро в першій важкій вазі.

Цей поєдинок закінчився перемогою українця технічним нокаутом у п'ятому раунді. Всього він провів у крузервейті 16 боїв, ставши врешті-решт абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні, здолавши Тоні Белью, який після поразки повісив рукавички на цвях.

Підкоривши крузервейт, Олександр Усик вирішив спробувати свої сили у надважкій ваговій категорії. Саме в цьому дивізіоні він закріпився у статусі легенди боксу.

Як Усик підкорив "королівську" вагову категорію?

У хевівейті українець свій перший бій провів проти американця Чазза Візерспуна. Він переміг у сьомому раунді на відмові суперника продовжувати поєдинок.

Після цього Олександр Усик пройшовся по британському боксу, за що отримав прізвисько "Британоненависник". Він бився в хевівейті весь цей час з представниками Англії й кожного разу здобував перемоги.

Українець здолав Дерека Чісору, після чого по два рази перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Поєдинок з "Динамітом" став 24-м у кар'єрі Олександра Усика. Очікується, що він проведе ще одну битву та завершить кар'єру на ювілейній позначці у графі "кількість боїв".

Важливо. Український чемпіон досі залишається непереможним на професійному рівні. Він тріумфував у всіх битвах на профі-ринг, нокаутувавши своїх суперників 15 разів.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним опонентом Олександра Усика, проте існує ймовірність, що це буде поєдинок з Джейком Полом за правилами ММА. Штучний інтелект напередодні дав дуже несподіваний прогноз на це протистояння.