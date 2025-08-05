24 Канал вспоминает, когда украинский боксер начал свой путь на профессиональном уровне и сколько боев провел за это время. Дебют произошел после победы на Олимпийских играх-2012.

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Когда Усик дебютировал на профи-ринге?

Александр Усик дебютировал среди профессионалов 9 ноября 2013 года. Он дрался в Киеве с мексиканцем Фелипе Ромеро в первом тяжелом весе.

Этот поединок закончился победой украинца техническим нокаутом в пятом раунде. Всего он провел в крузервейте 16 боев, став в конце концов абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе, одолев Тони Белью, который после поражения повесил перчатки на гвоздь.

Покорив крузервейт, Александр Усик решил попробовать свои силы в супертяжелой весовой категории. Именно в этом дивизионе он закрепился в статусе легенды бокса.

Как Усик покорил "королевскую" весовую категорию?

В хэвивейте украинец свой первый бой провел против американца Чазза Уизерспуна. Он победил в седьмом раунде на отказе соперника продолжать поединок.

После этого Александр Усик прошелся по британскому боксу, за что получил прозвище "Британоненавистник". Он дрался в хевивейте все это время с представителями Англии и каждый раз одерживал победы.

Украинец одолел Дерека Чисору, после чего по два раза побеждал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Поединок с "Динамитом" стал 24-м в карьере Александра Усика. Ожидается, что он проведет еще одну битву и завершит карьеру на юбилейной отметке в графе "количество боев".

Важно. Украинский чемпион до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он триумфовал во всех битвах на профи-ринге, нокаутировав своих соперников 15 раз.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим оппонентом Александра Усика, однако существует вероятность, что это будет поединок с Джейком Полом по правилам ММА. Искусственный интеллект накануне дал очень неожиданный прогноз на это противостояние.