Наразі невідомо, хто буде наступним суперником українця, але Сергій Лапін заявив, що ним може стати епатажний шоумен Джейк Пол, з яким уже ведуться перемовини. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту, аби дізнатись, які шанси він дає бійцям на перемогу в поєдинку, який планується за правилами ММА.

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Які сильні сторони Усика та Пола?

Grok вважає сильними сторонами Олександра Усика боксерську майстерність, атлетизм, витривалість та адаптивність. Проте до недоліків відносить відсутність досвіду у змішаних єдиноборствах, чим натомість може похвалитися американець.

Джейк Пол вже тренувався з борцівськими техніками та вважається більш підготовленим до ММА. Через це він може мати перевагу в партері, тейкдаунах і клінчах. Також штучний інтелект звертає увагу на молодість і фізичну форму шоумена, який є рівно на десять років молодшим за українця, й це може зіграти свою роль.

Обмежений час на підготовку до бою також є перевагою для американського бійця. При цьому психологічний аспект точно буде сильною стороною Олександра Усика, який є досвідченим спортсменом із бездоганною емоційною стійкістю.

Кому ШІ прогнозує перемогу в бою Усик – Пол?

Підсумковий прогноз штучний інтелект зробив спираючись на те, що бій може відбутися вже на початку 2026 року. Він вважає, що доля поєдинку залежатиме від того, наскільки ефективно Усик зможе адаптуватися до ММА за дуже стислий термін.

На думку Grok, цього часу дуже мало й саме Пол буде фаворитом у форматі ММА завдяки своєму досвіду в борцівських техніках. Однак боксерська майстерність Усика може дозволити йому уникати партеру та домінувати в стійці.

Джейк Пол має 55-60% шансів на перемогу за рахунок універсальності в ММА та відсутності в Усика досвіду в партері. Усик може виграти (40-45% шансів), якщо утримає бій у стійці та скористається своєю технічною перевагою. Бій, найімовірніше, завершиться рішенням суддів або сабмішеном на користь Пола, якщо той успішно переведе бій у партер,

– вважає ШІ.

До слова. Джейк Пол провів на професійному рівні 13 боїв, у яких здобув 12 перемог. Востаннє він виходив на ринг 28 червня, коли здолав Хуліо Сезара Чавеса.

Нагадаємо, що раніше колишній боєць UFC Ден Харді оцінив шанси Усика й Пола в октагоні.