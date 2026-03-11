Бронзовий медаліст Олімпіади-2020 Станіслав Горуна, поділився з "Футбол 24+" своїми очікуваннями від поєдинку Усик – Верховен.
Як Горуна прокоментував бій Усик-Верховен?
Горуна зазначив, що стежив за кількома поєдинками Верховена.
Напевно, у нього є якесь каратешне коріння, але він більше кікбоксер. Це дуже жорсткий хлопець. Справжня машина,
– сказав спортсмен.
Він зауважив, що з точки зору спорту поєдинок виглядає абсурдним: Верховен обмежить себе в техніці та зосередиться лише на ударах руками, що створює несправедливу ситуацію. Усик – непереможний топ-боксер, тоді як Ріко має лише опосередкований стосунок до боксу, і їхня фізична підготовка та техніка кардинально відрізняються.
Каратист також додав, що з медійної точки зору, бій має велику цінність, оскільки об'єднує дві великі аудиторії з різних видів спорту, представлені найкращими чемпіонами, і бізнесово ця історія виглядає дуже потужно.
Що відомо про майбутній бій Усика?
За інформацією TalkSport, поєдинок Усика проти Верховена офіційно анонсований на 23 травня 2026 року. Бій відбудеться в Гізі (Єгипет), поруч із пірамідами, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє український боксер.
Олександр Усик – один із небагатьох сучасних боксерів, які двічі ставали абсолютними чемпіонами світу у надважкій вазі, об'єднавши титули WBC, WBA та IBF, при цьому зберігши бездоганний професійний рекорд (24 перемог, 0 поразок). Він здобував перемоги над такими суперниками, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа, і посідає високі позиції в рейтингах pound‑for‑pound світового боксу.
Його суперник, Ріко Верховен, є легендою кікбоксингу: понад 11 років він утримував титул чемпіона GLORY у важкій вазі, провівши 13 успішних захистів, і вважається одним із найвидатніших бійців у своїй дисципліні. Проте в професійному боксі нідерландець має обмежений досвід – цей поєдинок стане лише його другою офіційною боксерською сутичкою після дебюту в 2014 році.