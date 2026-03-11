Бронзовий медаліст Олімпіади-2020 Станіслав Горуна, поділився з "Футбол 24+" своїми очікуваннями від поєдинку Усик – Верховен.

Як Горуна прокоментував бій Усик-Верховен?

Горуна зазначив, що стежив за кількома поєдинками Верховена.

Напевно, у нього є якесь каратешне коріння, але він більше кікбоксер. Це дуже жорсткий хлопець. Справжня машина,

– сказав спортсмен.

Він зауважив, що з точки зору спорту поєдинок виглядає абсурдним: Верховен обмежить себе в техніці та зосередиться лише на ударах руками, що створює несправедливу ситуацію. Усик – непереможний топ-боксер, тоді як Ріко має лише опосередкований стосунок до боксу, і їхня фізична підготовка та техніка кардинально відрізняються.

Каратист також додав, що з медійної точки зору, бій має велику цінність, оскільки об'єднує дві великі аудиторії з різних видів спорту, представлені найкращими чемпіонами, і бізнесово ця історія виглядає дуже потужно.

Що відомо про майбутній бій Усика?