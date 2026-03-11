Бронзовый медалист Олимпиады-2020 Станислав Горуна, поделился с "Футбол 24+" своими ожиданиями от поединка Усик – Верховен.
Как Горуна прокомментировал бой Усик-Верховен?
Горуна отметил, что следил за несколькими поединками Верховена.
Наверное, у него есть какие-то каратешные корни, но он больше кикбоксер. Это очень жесткий парень. Настоящая машина,
– сказал спортсмен.
Он заметил, что с точки зрения спорта поединок выглядит абсурдным: Верховен ограничит себя в технике и сосредоточится только на ударах руками, что создает несправедливую ситуацию. Усик – непобедимый топ-боксер, тогда как Рико имеет лишь косвенное отношение к боксу, и их физическая подготовка и техника кардинально отличаются.
Каратист также добавил, что с медийной точки зрения, бой имеет большую ценность, поскольку объединяет две большие аудитории из разных видов спорта, представлены лучшими чемпионами, и бизнесово эта история выглядит очень мощно.
Что известно о предстоящем бое Усика?
По информации TalkSport, поединок Усика против Верховена официально анонсирован на 23 мая 2026 года. Бой состоится в Гизе (Египет), рядом с пирамидами, а на кону будет стоять чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет украинский боксер.
- Александр Усик – один из немногих современных боксеров, которые дважды становились абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе, объединив титулы WBC, WBA и IBF, при этом сохранив безупречный профессиональный рекорд (24 побед, 0 поражений). Он одерживал победы над такими соперниками, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа, и занимает высокие позиции в рейтингах pound-for-pound мирового бокса.
Его соперник, Рико Верховен, является легендой кикбоксинга: более 11 лет он удерживал титул чемпиона GLORY в тяжелом весе, проведя 13 успешных защит, и считается одним из величайших бойцов в своей дисциплине. Однако в профессиональном боксе нидерландец имеет ограниченный опыт – этот поединок станет лишь его второй официальной боксерской схваткой после дебюта в 2014 году.