Рикки Хаттон умер 14 сентября, но прощание с ним несколько откладывается. Похороны бывшего боксера запланированы аж на 10 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Когда состоится прощание с Рикки Хаттоном?

Отметим, что хоть попрощаться в Манчестерском соборе с Хаттоном смогут не все. Вход на службу будет только по приглашениям.

Напомним, что Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме. Холодное тело бывшего боксера первым заметил его менеджер Пол Спик. За день до этого Хаттон должен был посетить вечер бокса, но не прибыл на мероприятие. Это отсутствие Рикки заставило его менеджера прийти в гости.

Интересно, что за несколько недель до смерти 46-летний боксер из Великобритании объявил о возвращении в ринг.

У Хаттона были попытки самоубийства?