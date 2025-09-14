О трагическом событии стало известно в воскресенье 14 сентября. Появились новые детали смерти легенды британского и мирового бокса Рикки Хаттона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также В возрасте 46 лет внезапно умер бывший чемпион мира Рикки Хаттон

При каких обстоятельствах умер Хаттон?

Информация о причине смерти Рикки Хаттона пока не разглашается. Известно, что тело бывшего чемпиона мира нашли в его доме в Манчестере, Англия.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что они получили вызов примерно в 6:45 утра. Правоохранители не рассматривают неожиданную смерть легендарного Рикки Хаттона подозрительной.

Как сообщает Manchester Evening News, у Рикки Хаттона были проблемы с наркотиками и психическим здоровьем. Известно, что у легенды бокса были попытки самоубийства и ссора с семьей, с которой он помирился после решения личных проблем.

Ранее сообщалось о том, что умер Шигетоши Котари после титульного боя в Токио. 28-летний японский боксер неделю находился в коме из-за полученной травмы во время поединка.

Что известно о Хаттоне?